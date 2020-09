Nach Jobabbau: "Sozialplan-Entwurf völlig inakzeptabel" .

Nach der überraschenden Ankündigung der Schließung eines Teilbereich der Kartonfabrik Mayr Melnhof in Hirschwang und dem damit verbundenen Verlust von 130 Arbeitsplätzen hat sich die Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) am Dienstag mit scharfen Worten an das Unternehmen gewandt.