G/RG Sachsenbrunn bei Chemie-Bewerben erfolgreich

Dass den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Sachsenbrunn in Sachen Chemie keiner so schnell etwas vormacht, haben die Jugendlichen bereits mehrfach bewiesen. Nun darf sich Professorin Martina Alfanz-Nagl über einige weitere Erfolge ihrer Schützlinge freuen.

Michael Schembera, der im Vorjahr bereits Silber bei der internationalen Chemieolympiade holen konnte, darf nun den nächsten großen Erfolg verbuchen: Der Sachsenbrunner nahm an der „Mendeleev Olympiade“ teil, einem internationalen Bewerb, bei dem vor allem östliche Länder dabei sind. Schembera konnte sich einmal mehr durchsetzen – und errang bei dem Bewerb, an dem 91 Jugendliche aus 16 verschiedenen Ländern teilnahmen, eine Bronzemedaille. Stattgefunden hat der Bewerb diesmal in Usbekistan – wohin es für Schembera just nach der schriftlichen Matura ging...

„Wir sind wirklich stolz auf diese Leistungen“

Ein weiteres Mal erfolgreich war Schembera beim Bundeswettbewerb der Chemieolympiade, die – nach zwei Jahren Corona-Pause – in Präsenz an der PH Baden stattfand. Schembera holte dabei Gold, für die beiden anderen Sachsenbrunn-Teilnehmer Florian Würfel und Felix Koller gab es Silber beziehungsweise Bronze. Die drei werden Sachsenbrunn daher bei der ICHO, der Internationalen Chemieolympiade, vertreten.

„Wir sind wirklich stolz auf diese Leistungen“, gratuliert auch G/RG-Schulleiter Gernot Braunstorfer den drei Schülern herzlich.

