240 Kinder aus 26 Nationen besuchen aktuell die Neue Medienmittelschule in der Augasse. Direktor Wolfgang Sonnleitner sieht in diesem Umstand aber keinen Nachteil, im Gegenteil – „die Integration und das Zusammenleben funktionieren bei uns hervorragend, mit einem großen Projekt, das es in dieser Form noch nie in unserer Schule gegeben hat, wollen wir nun auch ein Zeichen setzen und das alles nach außen tragen“, erklärt er.

„Different but the Same“ heißt das Vorhaben, an dem seit Semesterbeginn in allen Klassen von Schülern, Eltern und Lehrern mit Feuereifer gearbeitet wird. Geleitet und koordiniert wird die Aktion von Lehrer Hannes Winkler: „Wir wollen zeigen, dass trotz kultureller Unterschiede ein Zusammenleben wunderbar funktionieren kann, ohne auf die Wurzeln und die Herkunft zu vergessen und betonen auch zugleich, dass die Schule kein Platz für religiöse oder politische Ideologien ist“, so der Pädagoge. Beschäftigt wird sich mit der Thematik in allen Unterrichtsgegenständen, die Themen gehen quer durch den Gemüsegarten, „von Musizieren über Kochen und Theater bis hin zur Ahnenforschung, Betriebsbesuchen oder Interviews mit ehemaligen Schülern, die es zu etwas gebracht haben“, plaudern Sonnleitner und Winkler über die Idee, die dahintersteckt. Es sei sehr schön zu sehen, mit welch großer Begeisterung und guten Ergebnissen gearbeitet werde.

Am 23. Mai können sich dann bei einer großen Abschlussveranstaltung alle vom Ergebnis selbst überzeugen. Neben einer Wanderausstellung wird auch eine eigene CD die Projektarbeit dokumentieren.