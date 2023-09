Punktlandung bei Umbauarbeiten in der Volksschule Scheiblingkirchen

Nach einer knapp 13-wöchigen Bauphase wurde der bestehende Volksschultrakt fast fertig renoviert. Die Zubauklassen in Holzbauweise, die aber zum Schulstart noch nicht benötigt werden, werden Anfang Oktober fertig. „Das war auch so vorgesehen, weil wir nur sechs Klassen haben und die im Altbestand unterbringen können. Es wurde zwar bis zum Schluss noch an allen Enden gebohrt, gemalt und geputzt, doch letztendlich haben wir den offiziellen Start des Schulbetriebs bis auf ein paar Kleinigkeiten hinbekommen“, freut sich ÖVP-Vizebürgermeisterin Waltraud Ungersböck.

Vor allem auch dank der professionellen Begleitung des Architekturbüros Kaltenbacher. An manchen Tagen waren über 40 Handwerker gleichzeitig im Gebäude tätig. Rund 20 Firmen trugen mit ihrer Expertise bei. „Auch der Einsatz der schuleigenen Mitarbeiter war beachtlich. Schulwart Willi Riegler war besonders gefordert. Auch die Schulleiterin Carmen Picher mit ihrem Lehrerteam unterstützte uns sehr“, so Ungersböck.

Das Ergebnis kann sich jedenfalls sehen lassen: eine neue, helle Lernumgebung mit einer zeitgerechten Ausstattung und noch mehr Platz. Die offizielle Eröffnungsfeier findet am Freitag, 17. November, statt.