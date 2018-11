Bereits in den 50er Jahren überlegte die Gemeinde, auch die Hütte von Familie Leopold auf der Steyersberger Schwaig an das Kanal- und Stromnetz anzubinden. Am Mittwoch der Vorwoche war es soweit: Die Arbeiten des kostspieligen Projektes konnten abgeschlossen werden.

Bisher wurde die Hütte auf der Schwaig mit einem Stromaggregat versorgt, was für den Wirten, aber auch für die Gemeinde selbst bald nicht mehr tragbar war. „Man überlegte ja schon vor Jahrzehnten, das umzusetzen. Die Möglichkeiten für so einen Anschluss waren damals aber nicht gegeben. Hier wurden beispielsweise alle Stromleitungen unterirdisch verlegt. Das wäre damals nicht möglich gewesen“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Willibald Fuchs, warum das Projekt nicht bereits in den 50er Jahren umgesetzt wurde.

4,2 Kilometer Kabel und Kanal wurden innerhalb von drei Wochen (!) verlegt. Die Gemeinde selbst musste für die Umsetzung tief in die Tasche greifen. „500.000 Euro hat uns das gekostet“, so der Ortschef.