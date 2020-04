Insgesamt 35 Millionen Euro hoch ist jene Förderung für Niederösterreichs Musikschulen, die die Landesregierung beschlossen hat. Sie soll der Finanzierung von wöchentlich rund 35.000 Unterrichtsstunden in fast 500 „Musikschulgemeinden“ für 60.000 Schülerinnen und Schüler dienen, heißt es in einer Aussendung der ÖVP. Musikschulen seien „kulturelle Zentren in allen Regionen des Landes“, begründet ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Unterstützung.

Dem Bezirk Neunkirchen fallen der Aussendung zufolge 2,34 Millionen Euro an Unterstützung zu. Davon sollen die Musikschulen bzw. die Verbände mit Hauptsitz in Aspang, Edlitz, Gloggnitz, Kirchberg, Neunkirchen, Pitten, Reichenau, Ternitz, Warth, Neunkirchen und Würflach profitieren.