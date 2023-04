Thomasberg: F/LIST startet interne Lehrlingsinitiative

F/LIST, gegründet 1950 als kleine Tischlerei, ist im Bereich maßgeschneiderter High-End-Möbel für Luxusyachten und -residenzen sowie dem internationalen Luftfahrtsektor tätig. Der Betrieb zählt rund 950 Beschäftigte an zehn Standorten in Europa, dem Nahen Osten und den USA. Der Hauptsitz ist in Thomasberg.