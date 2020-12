In der dekorierten Nostalgiehütte am Rathausplatz können Fotos für Weihnachtsgrüße geschossen werden – nur eine von mehreren Attraktionen in der Vorweihnachtszeit. Am Foto: Gemeinderätin Tanja Holzer, geschäftsführende Gemeinderätin Michaela Prenner-Fasching und Bürgermeister Engelbert Pichler (alle ÖVP).

Philipp Grabner