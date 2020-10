Laut APA hatte eine 36-Jährige das Tier in der Umgebung eines Reitstalls am Halfter geführt. Das ungarische Warmblut hatte sich dabei losgerissen und war in Richtung der nahegelegenen L137 gerannt. Nach den Kollisionen verendete das Pferd Polizeiangaben zufolge noch an der Unfallstelle.

Die beiden Fahrzeuge (darunter laut Feuerwehr-Plattform "Einsatzdoku" ein Cabrio) waren in entgegengesetzten Richtungen unterwegs gewesen und erfassten das Tier in einem Kreuzungsbereich. Verletzt wurden bei dem Zusammenstoß auch die beiden Lenker, der 61-jährige Chauffeur eines Klein-Lkw und eine 23-Jährige, die einen Pkw gesteuert hatte sowie der 26 Jahre alte Beifahrer der Frau.

Neben den örtlich zuständigen Feuerwehren St. Egyden Neusiedl und Saubersdorf forderten die Floriani laut Feuerwehr-Plattform "Einsatzdoku" das Kranfahrzeug der FF Schwarzau am Steinfeld, die FF Willendorf – Dörfles mit einem Großtiergeschirr sowie die Feuerwehr Würflach Hettmannsdorf mit dem WLF für die umfangreichen Aufräumarbeiten nach.

Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet werden, die genaue Unfallursache wird von der Polizei erhoben.