G/RG Sachsenbrunn-Maturanten bei Chemie-Olympiade

Sie haben schon in der Vergangenheit bei diversen Bewerben bewiesen, dass ihnen in Sachen Chemie keiner so schnell etwas vormacht: Bei der Internationalen Chemieolympiade haben Michael Schembera, Florian Würfel und Felix Koller, die allesamt das G/RG Sachsenbrunn besuchten und dort erst kürzlich ihre Matura abgelegt haben, einmal Silber sowie zweimal Bronze geholt.

Insgesamt 326 Personen nahmen an der 54. Auflage des internationalen Bewerbs teil, Corona-bedingt unter besonderen Vorzeichen: Wegen der angespannten Lage trafen die Teilnehmer einander nicht wie ursprünglich geplant im chinesischen Tianjinn, sondern waren aus ihren jeweiligen Heimatländern virtuell zugeschaltet und mussten – unter den Augen der Jury – ihren fünfstündigen Theoriebewerb schreiben.

Die Teams aus Österreich, Deutschland und der Schweiz trafen einander daher in Basel, um den Bewerb zu absolvieren. „Es war schön, dass es trotz der Corona-Lage in China die Möglichkeit gegeben hat, die Teilnehmer anderer Länder kennenzulernen. Die guten Ergebnisse waren dann die Krönung unseres tollen Erlebnisses in Basel“, so Michael Schembera, der bereits den österreichischen Bundesbewerb für sich entscheiden konnte.

