Grünbacher Musikwoche feiert zehn Jahre Jubiläum

Egal ob Anfänger, Wiedereinsteiger, fortgeschrittene Musiker oder Profis: Bei den Grünbacher Musikwochen finden sie alle einen Platz. Und das seit mittlerweile exakt zehn Jahren, denn das einst von Roland Herret initiierte Kursangebot hält derzeit die zehnte Auflage ab – inklusive der bei der Bevölkerung beliebten Dozenten- und Teilnehmer-Konzerte.

Die Entstehung der Musikwoche geht auf ein ähnliches Angebot in Gutenstein zurück, bei welchem Herret einst als Dozent mitgewirkt hatte. Weil dort aber nach 2012 für den Geigenkurs kein Platz mehr war, Herrets „Stammgäste“ aber unbedingt weitermachen wollten, entstand die Woche in Grünbach.

„Dann ging es sehr schnell: Am Anfang war es eine Woche, dann waren es zwei Wochen. Heuer zählen wir 120 Teilnehmer, manche bleiben auch zwei Wochen, ganz wenige drei Wochen“, erzählt Herret, der die heurige Auflage gemeinsam mit Dozentenkollegin Doris Kitzmantel leitet, im NÖN-Gespräch.

Das Alter der Teilnehmer liegt dabei weit auseinander: Der jüngste Teilnehmer ist erst sechs Jahre alt, die älteste Teilnehmerin stolze 87 Jahre. Die Musikerinnen und Musiker kommen dabei aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, heuer ist sogar eine Familie aus den USA dabei und wird von den insgesamt sechs Hauptdozenten in Geige, Bratsche, Cello oder Klavier unterrichtet.

„Besonders freut es mich aber, dass von Anfang an Leute aus der Region mit dabei waren, die uns bis heute treu geblieben sind“, sagt Herret.

Wir sehen, dass Grenzen, die absolut gesetzt erscheinen, verschwimmen!“ Roland Herret Initiator und Leiter der Musikwoche

Die Mischung aus Anfängern, Fortgeschrittenen und Profis ist es für Herret auch, die den Zauber der Musikwoche ausmacht: „Normalerweise sind diese Gruppen strikt getrennt – wir aber haben sie alle zusammengefasst und gesehen, dass Grenzen, die absolut gesetzt scheinen, verschwimmen.“

Das umfassende Freizeitangebot führt seine Kollegin Doris Kitzmantel an: „Es entwickelt sich eine freundschaftliche Atmosphäre – selbst beim Abendessen wird noch über Musik oder andere Dinge geplaudert.“ Die Unterrichtsstunden selbst – Kostenpunkt rund 500 Euro für Erwachsene in der Woche, 300 Euro für Kinder und Studenten bis 26 Jahre – finden in der Schule statt, die Unterkünfte sind im Ort und der Umgebung.

„Von Anfang an bekommen wir aus dem Ort sehr viel Unterstützung – die Gemeinde stellt uns die Probemöglichkeiten zur Verfügung, die Firma Fürstl die Klaviere und Mathias Fenz ist als Klavierstimmer alle paar Tage da und schaut, dass alles passt“, zählt Herret auf.

Sein Wunsch für die Zukunft: „Im Ort sind wir längst angekommen, in der Region nimmt man uns noch nicht so wahr.“ Er lädt daher zu einem der vielen Konzerte (siehe Infokasten unterhalb): „Es gibt Berührungsängste, die absolut nicht nötig sind. Jeder kann vorbeikommen!“

