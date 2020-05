Mental-Tipp #13 Die eigenen Stärken benennen

Genauso wie uns mitunter mehr negative als positive Gedanken beschäftigten (vgl. Mental-Tipp #11 Das Gleichgewicht halten), so meinen viele unter uns, mehr Schwächen als Stärken an sich selbst zu erkennen. Das Erstellen eines persönlichen Stärkenprofils ist daher ein Eckpfeiler im Mentalcoaching. Entdecken lassen sich die eigenen Stärken, wenn wir die Buchstaben unseres Vornamens verwenden und zu jedem eine besondere Fähigkeit oder positive Eigenschaft finden: C wie Charmant, H wie Humorvoll, R wie Realistisch… An den Schwächen lässt sich übrigens leichter arbeiten, wenn wir es als Ziel formulieren, sie auszumerzen!