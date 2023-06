Aus schwerer Krise zurück ins Leben gefunden

Täglicher Stress im Beruf, Familie, Kinder und dann auch noch eine schwere Erkrankung ihres Vaters. Es war einfach zu viel, was vor sieben Jahren alles auf die zweifache Mutter hereinbrach – „Burnout“ die logische Diagnose. „Ich arbeitete damals als selbstständige Fußpflegerin, mein Kalender war sieben Tage die Woche voll“, erinnert sie sich im Gespräch mit der NÖN an diese schlimme Zeit.

Den Zusammenbruch sah sie als „Weckruf“: „Mein Körper hat gesagt, es reicht. Ich habe mir dann mit Hilfe einer Schweizer Mentaltrainerin, die ich im Internet gefunden habe, persönliche Hilfe genommen und so aus der Krise gefunden.“ Es sei ein harter Weg gewesen, geplagt auch von vielen Zweifeln, denn von „Methoden wie Stressmanagement, Mentaltraining, Energetik, Atemtechniken und ähnlichem habe ich damals nicht viel gehalten. Im Gegenteil, für mich war das Hokuspokus!“

Doch der Beginn ihres „neuen Lebens“ ist auch eine berufliche Zensur. Die mittlerweile 37-jährige zweifache Mutter findet an dem, was ihr geholfen hat, so viel Gefallen, dass sie ihr Wissen, das sie sich in zahlreichen Kursen und Seminaren daraufhin aneignet, nun selbst sehr erfolgreich weitergibt.

Maßgeschneidertes Paket für jeden Betroffenen

„Als Mentalcoach betreue ich meine Klienten hauptsächlich online. In Einzel- oder manchmal auch Gruppengesprächen“, plaudert sie aus der Schule. Egal ob Burnout, Panikattacken oder Depressionen. Je nach Bedarf wird nach einem kostenlosen Erstgespräch ein persönlich maßgeschneidertes Paket für den Betroffenen geschnürt. Dass sie nicht immer helfen kann, gibt sie offen zu: „Manchmal passt einfach die Chemie nicht oder ich empfehle auch, wenn ich den Eindruck habe, dass es sich um ein medizinisches Problem handelt, sich an einen Arzt zu wenden!“

Die Preisspanne der Coachings bewegt sich je nach Aufwand zwischen 149 und 2.000 Euro. Das Wichtigste bei der Betreuung: „Den Personen das Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind und alles schaffen können. Und bei diesem Weg versuchen wir, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.“ Mittlerweile betreut die Mollramerin sogar Kundinnen aus Deutschland, Schweiz und Luxemburg. Von der Hausfrau bis zur Unternehmerin. Viele Kontakte ergeben sich über Mundpropaganda. Dreimal im Jahr gibt es auch persönliche Gruppentreffen in der Asiatherme in Bad Erlach.

Vom Feedback ihrer Kunden ist sie überwältigt: „Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich vom kleinen Mollram aus einmal so etwas auf die Beine stellen kann.“ Dazu passt auch ihr Lebensmotto gut: „Alles ist möglich!“ Und wenn es einmal nicht so läuft, welchen Rat hat sie für die NÖN-Leser parat? „Es klingt zwar simpel, aber hilft trotzdem unheimlich: Ein paar Mal tief durchatmen und die Gedanken auf etwas Positives richten!“