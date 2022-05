Kirchbergs Ex-FF-Chef erhält Ehrenring

Werbung

So richtig euphorisch soll Michael Morgenbesser nicht reagiert haben, als er erstmals von der geplanten Auszeichnung Wind bekam. „Den brauch‘ i net“, soll er dem Bürgermeister gesagt haben, als ihm dieser sein Vorhaben eröffnete: Für 15 Jahre Feuerwehrkommandant soll der Vollblutfloriani den Ehrenring der Gemeinde erhalten. Trotzdem – oder gerade wegen Morgenbessers Bescheidenheit – erhielt der 2021 nicht mehr angetretene Langzeit-FF-Chef den Ehrenring der Gemeinde. „Eine hohe und sehr seltene Auszeichnung“, wie Bürgermeister Willibald Fuchs (ÖVP) meinte, der die Auszeichnung gemeinsam mit seinem Vizebürgermeister Hubert Haselbacher (ÖVP) übergab.

Fuchs war es auch, der Morgenbesser in den höchsten Tönen lobte. Er sei „mutig, lösungsorientiert und traut sich auch etwas“, so Fuchs – und er kenne „niemanden, der so hilfsbereit ist wie der Michl“. Anerkennende Worte gab es auch von Morgenbessers Nachfolger Harald Hollendohner (der zu seinem ersten Florianitag geladen hatte) und von Abschnitts-FF-Kommandant Klaus Mayerhofer. Er lobte Morgenbesser als „besonders wertvolles Mitglied“.

