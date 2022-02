Neuer erster "Vize" für Gloggnitzer Polizei

Mit 1. Februar hat die Polizeiinspektion Gloggnitz einen neuen ersten Stellvertreter. Der Enzenreither Michael Muhr ist seitdem als Stellvertreter des neuen Postenkommandant Richard Trittinger im Einsatz.

Muhr, Jahrgang 1974, ist familiär „vorbelastet“. Sein Vater war bei der Gendarmarie, sein Bruder steht ebenfalls im Dienst der Polizei. Wenngleich es für Michael Muhr nicht von Anfang an klar war, diesen Weg einzuschlagen. Erst nach Absolvierung der Höheren Technischen Lehranstalt entschied er sich für den Dienst bei der Polizei.

Der Ausbildung folgten mehrere Stationen außerhalb des Bezirkes, bis es ihn in den Bezirk zog. „Ich war dann schon in Gloggnitz, später in Reichenau und dann wieder in Gloggnitz“, so der Enzenreither Michael Muhr, der ab dem Jahr 2019 dann auch als zweiter Stellvertreter am Posten eingesetzt war.

