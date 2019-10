Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner war am Montag in der Altendorfer Mehrzweckhalle im Rahmen einer Arbeitskonferenz zu Gast. Dort referierte sie vor den ÖVP-Funktionären des Bezirks über die Leistungen des Landes in der Vergangenheit, gab einen Ausblick auf die Zukunft, schwor die Parteimitglieder auf den bevorstehenden Gemeinderatswahlkampf ein und verteilte dafür auch gleich die ersten Geschenke.

„Arbeit zu haben, Arbeit zu behalten und Arbeit zu finden ist das größte Anliegen der Menschen im Bezirk. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den letzten viereinhalb Jahren ist positiv, zwischen 2015 und 2018 ist die Zahl der unselbstständig Beschäftigten kontinuierlich gestiegen und gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit zurückgegangen. Wenn wir uns den Wirtschafts- und Tourismusstandort ansehen, dann hat sich der Bezirk in den letzten Jahren auch hier gut entwickelt. Klar ist aber, dass wir auch vor Herausforderungen stehen. Die Betriebe suchen qualifizierte Fachkräfte. Das heißt für uns, dass wir in die Aus- und Weiterbildung investieren müssen“, so Mikl-Leitner.

Aber auch die notwendige Infrastruktur ist ein wichtiges Thema: „Wir wollen die schnellsten Wege von A nach B schaffen. Deshalb investieren wir nicht nur in den Ausbau des Straßennetzes, sondern auch in den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs. Investitionen sind aber natürlich auch laufend für den Erhalt und Ausbau der Straßen- und Brückenverbindungen notwendig“, erläuterte die Landeshauptfrau.

Im Bezirk Neunkirchen sorgen als erste Anlaufstelle in der Gesundheit insgesamt 53 niedergelassene Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag. ,,Wir wissen aber natürlich, dass es immer schwieriger wird, Hausarztstellen nachbesetzen zu können. Als Land stehen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten den betroffenen Gemeinden, den Krankenkassen und der Ärztekammer zur Seite.

Etwa durch die Initiative Landarzt, wo wir Ärzte aus den Kliniken bereitstellen, sofern eine Stelle trotz mehrmaliger Ausschreibung zumindest ein Jahr unbesetzt bleibt. Klar ist aber, dass es in den nächsten Jahren weitere Maßnahmen braucht, damit wir die Pensionierungen bei den Landärzten ausgleichen können. Wir fordern deshalb unter anderem eine Verdoppelung der Medizinstudienplätze, Landarzt-Stipendien mit Länderkontingenten und die Schaffung eines Facharztes für Allgemeinmedizin ein", so Mikl-Leitner.

Für die Gesundheit im Bezirk sind die Landeskliniken Hochegg und Neunkirchen zentrale Einrichtungen. Und die Ärzte sowie Pfleger leisten hier großartige Arbeit: 95,6 von 100 Punkten im LK Hochegg und 94,2 von 100 Punkten im LK Neunkirchen bei der letzten Patientenbefragung würden dies deutlich unterstreichen.

Aber auch die Förderung für Schulen, Kindergärten und Kinderbetreuung sowie die Wohnbaustrategie sind weiterhin ein Schwerpunktthema in Land und Bezirk. „Als Land haben wir zwischen 2015 und 2018 2,9 Millionen Euro an Förderungen aus dem Schul- und Kindergartenfonds und 3 Millionen Euro an Förderungen für die Kinderbetreuung in den Gemeinden im Bezirk bereitgestellt“, erklärte Mikl-Leitner und weiters.

„Im Rahmen unserer neuen Wohnbaustrategie, die seit vergangener Woche gilt, setzen wir neue Schwerpunkte: Zum einen bei Jungfamilien, für die wir die Förderdarlehen verdoppelt haben, zum anderen durch den Vorrang für blau-gelb im geförderten Wohnbau. Einen ganz besonderen Fokus legen wir zudem auf den ländlichen Raum. Um Anreize zu setzen, in der Region bleiben zu können und nicht woanders hin abwandern zu müssen, sehen wir uns die Bevölkerungsentwicklung in den jeweiligen Gemeinden für die Wohnbauförderung an. Dadurch wird beispielsweise im Bezirk das Förderdarlehen beim Neubau von Eigenheimen in 5 Gemeinden um 3.000 Euro erhöht und in 11 Gemeinden um 6.000 Euro. Und auch die Ortskerne wollen wir noch mehr stärken: So gibt es nunmehr ein zusätzliches Förderdarlehen von bis zu 12.000 Euro für Häuslbauer bei Neubau im Ortskern, einen Bonus für Sanierungen im Ortskern aber auch eine Förderung von Geschäftsflächen im Zentrum."