Semmering-Basistunnel: Nur mehr ein Kilometer zu graben

Von Wien nach Klagenfurt in nur zwei Stunden und 40 Minuten, nach Graz gar in nur einer Stunde und 50 Minuten. Wenn der Semmering-Basistunnel ab dem Jahr 2030 Gloggnitz mit dem steirischen Mürzzuschlag verbindet, soll damit nicht nur die historische Semmeringbahn entlastet werden – die Fahrgäste sollen dann vor allem wesentlich schneller an ihrem Zielort ankommen.

Seit 2012 wird das Millionenprojekt – nach jahrzehntelangem Hin und Her – realisiert, zuletzt überschattet von einem tödlichen Arbeitsunfall. Aktuell sind, so ÖBB-Pressesprecher Christoph Seif, 97 Prozent des Tunnels gegraben – konkret 26 von 27,3 Kilometer. „Der Tunnel wird von fünf Stellen und insgesamt 14 Vortrieben aus gleichzeitig gebaut, neun der 14 Vortriebe sind bereits abgeschlossen“, so Seif über die Details.

Foto: ÖBBEbner

Vor mittlerweile drei Jahren startete auch der „Innenausbau“ der Tunnelröhren: Dabei wird der Tunnel mit einer Beton-Innenschale ausgekleidet, fast 25 von insgesamt rund 55 Kilometer sind bereits gebaut. „Nach Fertigstellung der Innenschale erfolgt als letzter Schritt noch die bahntechnische Tunnelausrüstung, bevor letztendlich die Züge 2030 durch den Tunnel fahren können“, erklärt Seif.

Baukosten werden mit 4,2 Milliarden Euro beziffert

Einen Großteil der Herausforderungen, die der Bau eines derart langen Tunnels mit sich bringe, habe man gemeistert, zeigt man sich bei der ÖBB-Infrastruktur, die für das Vorhaben rund 400 Firmen beschäftigt, überzeugt: „Auf einer Länge von über 27 Kilometer werden verschiedenste, oft schnell wechselnde Gesteinsschichten durchquert, die unterschiedliche Anforderungen an den Vortrieb und damit die Arbeiter, Ingenieure und Geologen vor Ort sowie alle am Bau Beteiligten stellen“, so Seif.

Die Fertigstellung des Projekts war in den letzten Jahren nicht nur einmal in die weitere Zukunft gerückt – nun peilt die ÖBB an, 2030 starten zu können. Die Gesamtbaukosten – auch sie hatten sich immer wieder geändert – beziffert man aktuell mit 4,2 Milliarden Euro. Den tödlichen Arbeitsunfall von zuletzt will man genau analysieren, verspricht Seif: „Jeder Unfall wird natürlich evaluiert, auch bei diesem ist das der Fall!“