Rechtzeitig zur Budgetsitzung des Gemeinderates war er wieder da – doch zuvor tauschte Helmut Fiedler die Rolle des Lokalpolitikers mit jener des Generalstabsoffiziers.

Acht Wochen lang war der FPÖ-Mandatar, im Brotberuf in der Direktion für Sicherheitspolitik im Verteidigungsministerium tätig, in Bosnien und Herzegowina stationiert, wo er als Kommandant des österreichischen Kontingents fungierte. „Mein Vorgänger ist aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen und ich habe einen Zusatzvertrag und springe daher, wenn Not am Mann ist, ein“, erklärt der 40-Jährige das Prozedere im NÖN-Gespräch. Eine spannende Tätigkeit, wie er zugibt: „Natürlich ist ein solcher Einsatz sehr erfrischend und eine Abwechslung zu meinem Job in Wien, den ich aber natürlich sehr gerne mache“, meint Fiedler.

Helmut Fiedler bei der Kommandoübergabe in Bosnien... privat

Mit rund 300 Soldaten stellt Österreich das größte Truppenkontingent in dem Balkanstaat. Ihre Aufgaben dort sind vielfältig: Zum einen sollen die Soldaten vor Ort für ein „stabiles Umfeld“ sorgen, wie Fiedler es formuliert: „Wir haben daher auch immer wieder direkten Kontakt zur Bevölkerung.“ Zum anderen geht es um die Beseitigung überschüssiger Waffen und Munitionsbestände, außerdem ist man auch im Bereich der Minenräumung tätig.

Der Einsatz vor Ort stützt sich auf das sogenannte „Dayton“-Abkommen, ein Friedensvertrag, der 1995 dem „Bosnienkrieg“ mit 100.000 Toten ein Ende setzte.

...und im Minenfeld, hier in der Bildmitte zu sehen. privat

„Ob Bosnien und Herzegowina, im Speziellen die Hauptstadt Sarajewo, in absehbarer Zeit zu altem Olympiaglanz zurückfindet, bleibt mehr als ungewiss. Die Menschen finden zwar Wege des friedlichen Zusammenlebens, die Wirtschaft kann ihren Beitrag dazu leisten, es sind jedoch die Politiker, die wiederum Öl ins Feuer gießen“, zieht Fiedler über die Situation in dem 3,3 Millionen Einwohner-Staat eine persönliche Bilanz.