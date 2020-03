Heimlich, still und leise hat sich ein „Wahrzeichen“ der Neunkirchner Gastroszene in der Vorwoche aus der Innenstadt verabschiedet: Die Schirmbar, die von Herbert Schwarz alias „Mister P.“ am Holzplatz mehr als zwanzig Jahre betrieben worden und vielen Nachtschwärmern und dabei Musikliebhabern eine willkommene Anlaufstelle war, wurde verkauft.

„Ich kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen und muss jetzt meine Kapazitäten auf den neuen Standort am Hauptplatz konzentrieren“, so Schwarz über seine Beweggründe. Dabei hätte er sogar einen Nachfolger für den Holzplatz bereits gefunden gehabt – doch die Gemeinde als Standort-Vermieter war sehr zur Verwunderung von Schwarz an dem Deal nicht interessiert. So wurde die Schirmbar an den Betreiber des Feistritzer Burgkellers verkauft, der sie am Montag abtransportierte.

ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer bestätigt gegenüber der NÖN, dass die Stadt andere Interessen mit der frei werdenden Fläche verfolge, betont aber auch, dass es mit Schwarz nie konkrete Gespräche über eine Nachfolge gegeben habe: „Nachdem der Wirtschaftsverein bereit ist, dort für ein gestalterisches Projekt auch Geld in die Hand zu nehmen, möchten wir im Einklang mit allen Beteiligten, sprich auch Anrainern und dortigen Unternehmen, eine vernünftige Lösung auf die Beine stellen“, so der Bürgermeister. Details, wie diese aussehen soll, gebe es bis dato aber noch keine.