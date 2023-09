Zwei „Sunnyboys“ machen mit neuer Firma gemeinsame Sache

„Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit und nachdem im Vorjahr die Nachfrage nach Produkten mit Sonnenenergie so derartig explodiert ist, habe ich mir gedacht, dass ich in diese Richtung etwas unternehmen muss“, so die Beweggründe von Leeb, der seit 27 Jahren seine Zaunfirma in Ternitz betreibt. Gesagt getan schloss er sich mit Bernhard Reih aus Putzmannsdorf zusammen, der seit über 15 Jahren Berufserfahrung in der Photovoltaikbranche verfügt.

„Unseren behördlich konzessionierten Meisterbetrieb gibt es seit Mai, insgesamt arbeiten wir zu viert“, plaudern die beiden Geschäftsführer aus der Schule. Aktuell liegen die Lieferzeiten für die benötigten Produkte bei unter sechs Wochen. „Wir arbeiten nur mit österreichischen Erzeugnissen und nur in der Region. Denn wir wollen mit unserer Arbeit auch einen nachhaltigen Fußabdruck hinterlassen. Der Umweltgedanke ist uns bei der Kundenarbeit sehr wichtig“, so Leeb.

Dass man damit zur richtigen Zeit auf das richtige Pferd setzt, davon sind die beiden überzeugt: „Die Nachfrage ist riesig. Die Leute sehen, dass aufgrund der hohen und stets wechselnden Strompreise Handlungsbedarf zur Eigenversorgung herrscht. Und dabei ist noch nicht einmal der Höhepunkt erreicht.“

Bei Interesse sollte die Kontaktaufnahme telefonisch erfolgen. Es gibt zwar das Leeb-Headquarter in der Dunkelsteiner Straße, „aber wir sind praktisch ständig unterwegs und daher sicher am Telefon erreichbar!“