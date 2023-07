Wechsel: Puchberger ÖVP-Klubchef Panzenböck gibt Mandat ab

Bei der örtlichen Volkspartei kommt es zu einem Generationenwechsel: Nach 18 Jahren im Gemeinderat, davon 13 Jahre als Fraktionsobmann, stellt Gerhard Panzenböck sein Mandat zur Verfügung. Ins Ortsparlament rückt (im Herbst) Florian Wurzinger nach, den Job des Klubchefs übernimmt Gemeinderat und Parteiobmann-Stellvertreter Reinhard Rattner.

Der Zeitpunkt seines Polit-Rückzuges ist bewusst gewählt: „Anlässlich meines 70. Geburtstages gehe ich jetzt tatsächlich in Pension“, sagt Panzenböck, der im Jahr 2005 in den Gemeinderat gekommen war. Er zieht eine positive Bilanz – obwohl seine Partei das Ziel, Erster im Ort zu werden, stets verpasst hat. „Wir waren immer die große Minderheit gegenüber der SPÖ, in der Sache hätte ich gerne noch mehr gestaltet und bewegt. Die Gemeinde zu ,drehen', das ist leider nicht gelungen.“ Die Zusammenarbeit mit der SPÖ – zunächst unter Michael Knabl, aktuell unter Florian Diertl – sei aber nicht nur „eine sehr harmonische, sondern auch freundschaftliche“ gewesen, lobt Panzenböck.

Zurückziehen will sich der Puchberger in weiterer Folge auch vom großen Raiffeisen-Schneeberglauf, den er auch heuer wieder als Hauptorganisator auf die Beine gestellt hatte. „Hier sind wir gerade dabei, die Weichen zu stellen.“

Für sein Engagement wurde Gerhard Panzenböck mit der Ehrennadel der Gemeinde Puchberg ausgezeichnet.