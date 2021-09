Bereits im Vorjahr hätte der Um- und Zubau des Zöberner Gemeindeamtes offiziell eröffnet werden sollen – die Pandemie machte diesem Plan jedoch einen Strich durch die Rechnung. Am Sonntagvormittag wurde der Festakt nun nachgeholt: Mit einem Gottesdienst, zelebriert von Pfarrer Helmut Gschaider, sowie einem Festakt direkt vor dem neu gestalteten Amtsgebäude.

Die langjährige Gemeinderätin Helene Haas (ÖVP) betreute unter anderem das Zöberner Sommer-Ferienspiel. Philipp Grabner

Bürgermeister Alfred Brandstätter (ÖVP) verwies in seiner Ansprache auf die Anfänge des Projektes. Zunächst waren andere Standorte geprüft worden, so Brandstätter: „Vom Land wurde uns dann der bisherige Standort des Gemeindeamtes empfohlen.“ Neben einem „zeitgemäßen Amt“ konnte in dem Bau auch eine Ordination für Gemeindeärztin Katharina Hofer geschaffen werden. Letzterer dankte Brandstätter explizit für die „ausgezeichnete Zusammenarbeit“, wie er sagte. Im Gemeinderat habe es „immer wieder Diskussionen gegeben“, blickte der Ortschef zurück – letztendlich seien die entscheidenden Beschlüsse dann aber einstimmig gefällt worden. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro, der Bauzeitplan konnte laut Brandstätter eingehalten werden.

Bürger vor den Vorhang gebeten

Abseits dessen nutzte die Gemeindespitze aber auch die Gelegenheit, einige Bürger vor den Vorhang zu holen und Ehrungen zu überreichen. Das Goldene Ehrenzeichen erhielten die langjährigen Gemeindemediziner Cornelia und Johann Feuchtenhofer sowie die langjährigen Gemeinderäte Rupert Wagner (SPZ), Helmut Pölzlbauer und Helene Haas (beide ÖVP). Ex-Feuerwehrkommandant Siegfried Faustmann, Gemeinderat a. D. Wolfgang Heißenberger (zuletzt Liste „Zöbern für alle“) und Gemeinderat a. D. Stefan Glatz (ÖVP) durften sich über das Silberne Ehrenzeichen freuen, die früheren Mandatare Maria Hollerer (Liste „Zöbern für alle) und Gernot Kampl (ÖVP) über das Bronzene Ehrenzeichen. Letzterem wird die Ehrung demnächst übergeben.

Musikalisch umrahmt wurde das Fest vom Musikverein Zöbern unter der Leitung von Kapellmeisterin Maria Polreich.

