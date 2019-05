Nachdem am Mittwoch zwei Frauen am Schneeberg durch eine App auf einen Weg geleitet wurden, der sich als zu schwierig erwies und am Donnerstag am Königschusswandsteig ein

Mann aufgrund von Konditions-problemen ausgeflogen werden musste, gerieten am Freitag drei polnische Staatsbürger am Alpenvereinssteig in Bergnot.

Sie waren trotz Warnung des Hüttenwirtes aufgestiegen, konnten ihren Weg aber aufgrund der noch recht winterlichen Verhältnisse im oberen Bereich nicht mehr fortsetzten.

Die Frau und die beiden Männer wurden wie die Personen an den Vortagen unverletzt vom Hubschrauber des Innenminsteriums geborgen und zu Tal geflogen.