Mit NÖN.at Saisontickets gewinnen!

Bereits mit Anfang Dezember nahm die ARGE Langlauf den Betrieb der Wechsel-Panoramaloipe auf – also früher als in den Vorjahren.

Begeisterten Wintersportlern stehen bis zu elf Loipen zur Verfügung, von denen aktuell neun in Betrieb sind – eine Übersicht dazu findet sich auf www.loipeninfo.at. In den kommenden Jahren sollen rund drei Millionen in die Attraktivierung der Panoramaloipe fließen, die NÖN berichtete zuletzt ausführlich.

In Kooperation mit der ARGE Langlauf verlost NÖN.at drei Saisonkarten inklusive Langlauf-Schnuppertag und Hüttenjause auf der Steyersberger Schwaig. Schicken Sie unter dem Kennwort „Langlaufen“ eine E-Mail mit Name, Adresse und Telefonnummer an redaktion.neunkirchen@noen.at und hoffen Sie auf ein wenig Glück. Einsendeschluss ist der 29. Dezember.