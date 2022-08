Dritte Auflage des "Reichenauer Kultursommers" startet

Werbung

Am kommenden Freitag, dem 5. August, um 19.30 Uhr ist Gerald Fleischhacker ziemlich "Am Sand" im Parkhotel Hirschwang. In seinem aktuellen Programm nimmt der Kabarettist alle und alles aufs "Sand"-Korn, was ihm im täglichen Leben unterkommt.

Tags darauf, am 6. August um 17.30 Uhr, beehren dann Birgit Denk und ihre Novaks den "Reichenauer Kultursommer". Birgit Denk und ihre Kolleginnen und Kollegen versprechen einzigartige Liedern aus dem Kabarett der 50er Jahre im Programm "Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn".

Die Veranstaltungsreihe findet im Parkhotel Hirschwang (Trautenberg-Straße 1 in Reichenau an der Rax) statt. Tickets gibt es unter 02666/58110 bzw. via Ticket-Hotline unter 05/7171 21800 (jeden Montag und Donnerstag zwischen 9 und 15 Uhr)

Weitere Informationen: www.kultursommer.co.at

