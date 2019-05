Ein besonderes Jubiläum beging die Freiwillige Feuerwehr Königsberg im Zuge der Florianmesse: Das 90-jährige Bestandsjubiläum. Im Rahmen eines Festaktes wurden zahlreiche Personen, die sich bereits lange für das Feuerwehrwesen engagieren, mit Ehrungen oder Auszeichnungen bedacht. Für 50 Jahre Mitarbeit erhielten Johann Strobl, Karl Haller und Johann Kager ein Ehrenzeichen, für 60 Jahre Mitarbeit erging dieses an August Lackner, Franz Milchrahm und Johann Wurmbrand. Das Verdienstzeichen 3. Klasse in Bronze erhielten Karl Brandstetter und Josef Otterer und jenes 2. Klasse in Silber Kommandant Walter Schwarz und Johann Lackner.

