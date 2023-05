SPÖ-Kandidat Babler in Grünbach: „Ich denke, wir haben gute Karten!“

Für Wahlwerbung war es eigentlich schon zu spät. Exakt fünf Stunden, bevor die parteiinterne Mitgliederbefragung über den künftigen SPÖ-Parteivorsitz endete, besuchte Traiskirchens Bürgermeister und Bundesrat Andreas Babler am Donnerstagabend das Café Bergwerk in Grünbach am Schneeberg. Und ursprünglich hatten Grünbachs „Rote“ den Termin auch zu einem Zeitpunkt vereinbart, als von einer Abstimmung über den Chefsessel noch gar keine Rede war. „Wir hatten Andi angefragt, weil wir seine Arbeit in Traiskirchen schätzen“, erklärte Bürgermeister Peter Steinwender die Ausgangslage. Schließlich hielt man an Bablers Besuch fest. „Du hast gesagt: Ausgemacht ist ausgemacht“, so Steinwender in Richtung Bablers.

Ebendieser – Babler ist seit 2014 Bürgermeister von Traiskirchen und seit wenigen Wochen Mitglied des Bundesrates – sprach schließlich in rund eineinhalb Stunden seine Kernthemen an und spannte dabei einen weiten Bogen. Der 50-Jährige plädierte etwa in der Frage des Gehalts für Frauen und Männer für die Einführung des neuseeländischen Modells mit verpflichtender Transparenz und entsprechenden Strafen für Unternehmen. Dass es nach wie vor für gleiche Arbeit nicht den gleichen Lohn gebe, sei „eine Riesen-Schweinerei, respektlos gegenüber Frauen und nicht zu akzeptieren“. Unter anderem dafür brauche es die Sozialdemokratie, zeigte sich Babler überzeugt.

In ebendieser, „seiner“ Sozialdemokratie, ortet er seit einigen Wochen eine Aufbruchsstimmung. 10.000 Menschen seien in die SPÖ eingetreten, so manche Ortsorganisation habe ihre Mitgliederanzahl gar verdoppeln können. „Seit sechs Wochen diskutieren wir in diesem Land endlich wieder über rote Themen“, so Babler. Sein Ziel sei es, die „Roten“ zu einer „modernen Mitmach-Partei“ umzugestalten, „Spin-Doktoren“ brauche es dafür nicht: „Weil wir die Expertise ja ohnehin in der gesamten Breite haben.“

Vermögensbesteuerung für Babler „Koalitionsbedingung“

Scharfe Kritik übte Babler am Zustand der Gesundheitsversorgung in Österreich. Er ortete „eine Zwei-Klassen-Medizin, in der wir Bittstellerinnen und Bittsteller“ sind. Alle in Österreich, so der Politiker, sollten ein Recht auf einen Termin innerhalb von 14 Tagen für fachärztliche Betreuung haben. Die Einführung von Vermögensbesteuerung erklärte Babler zur Koalitionsbedingung. „In dem Moment, in dem ich Parteivorsitzender bin und in Regierungsverhandlungen eintrete, ist klar: Ohne eine Vermögensbesteuerung kann es keine Koalition mit der Sozialdemokratie geben.“

Andreas Babler mit den beiden Hölfeiner Gemeinderätinnen Ilse Leidl-Krapfenbauer und Tanja Schreier. Foto: Philipp Grabner

Bei der anschließenden Möglichkeit für die rund 50 Besucherinnen und Besucher, Fragen zu stellen, war vor allem die innerparteiliche Situation das beherrschende Thema. So wollte etwa Grünbachs früherer SPÖ-Vorsitzender Dieter Schmidt wissen, wie Babler es schaffen wolle, dass die Partei nach der Mitgliederbefragung wieder geeint auftrete. Der Traiskirchner Stadtchef meinte, allen die Hand ausstrecken zu wollen - ideal dafür sei natürlich ein „klares Ergebnis“, so Babler.

Zwei Bürgermeister im „Team Babler“

Die Namen seiner beiden Konkurrenten für den Job – die amtierende Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner sowie Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil – nahm Babler übrigens kaum in den Mund. Er wolle über niemanden der beiden ein schlechtes Wort verlieren, jeder habe gute Konzepte, so Babler. Dass er aus der Befragung tatsächlich als Sieger hervorgehen könnte, hält er für wahrscheinlich. „Ich denke, dass wir ganz gute Karten haben.“

Andreas Babler mit Seebensteins Bürgermeisterin Marion Wedl. Foto: Philipp Grabner

Als Babler-Fans outete sich an dem Abend übrigens nicht nur Grünbachs Ortschef Peter Steinwender („Eine großartige Idee jagt die andere“), sondern auch Seebensteins Bürgermeisterin Marion Wedl (SPÖ), die neben Parteivertreterinnen und -vertretern aus Höflein, Puchberg oder St. Egyden zu der Veranstaltung gekommen war. Bereits vor Wochen hatte Grünbachs SPÖ-Vorsitzender und Vizebürgermeister Michael Schwiegelhofer seine Unterstützung für Babler via NÖN publik gemacht. Unter den Zuhörern weilten aber auch Grünbachs Vizebürgermeister a. D. Hannes Poleczek oder Höfleins Ortsparteivorsitzende Tanja Schreier.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.