Seit 2016 ist Thomas Kollmann Chef der Naturfreunde-Ortsgruppe Puchberg. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde er für die kommenden Jahre in seiner Funktion als Vorsitzender wiedergewählt. Auch Stellvertreter Johann Wanzenböck erhielt erneut das Vertrauen der Mitglieder.

„Große Projekte waren zuletzt der Kanal- und Wasseranschluss zum Öhlerschutzhaus sowie die Terrassensanierung“, so Kollmann, der dem Bürgermeister und den Bauhof-Mitarbeitern für die Unterstützung dankt. Und der alte und neue Chef kündigt an: „Ende des Jahres wird Mario Putz die Nachfolge von Mary und Legi Franzl als Hüttenwirt antreten, da die beiden ja in ihren Ruhestand gehen werden.“