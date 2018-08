Einige kennen es vielleicht: Man verpasst den Bus, muss eine Stunde auf den nächsten warten und hat aber eine ganze Tüte Lebensmittel dabei, die dringend in den Kühlschrank müssen? In der Gemeinde Reichenau soll dieses Problem mit einer neuen Idee gelöst werden. Seit einigen Tagen findet man, verstreut im ganzen Ort, sogenannte „Mitnehmbänke“.

Im Rahmen der familienfreundlichen Gemeinde – zu denen auch Reichenau zählt – wurden in den letzten Monaten verschiedenste Workshops mit Einbindung der Bürger und Vereinen abgehalten. „Dabei kam dann die Idee der ‚Mitnehmbänke‘ auf. So in dieser Art gibt es sie eigentlich nur in Deutschland. Hintergrund ist es, dass Leute, die in Katastralgemeinde leben und auf den Bus angewiesen sind, schneller an ihr Ziel kommen“, so ÖVP-Bürgermeister Hannes Döller zur Entstehung der Idee.

Für Wanderer und Busfahrer gemacht

Das Konzept der „Mitnehmbank“ ist eigentlich ein ganz einfaches: „Du setzt dich auf die Bank, zeigst an, in welche Richtung du fahren willst und dann bleibt hoffentlich jemand stehen und nimmt dich mit“, erklärt Reichenaus Bürgermeister. Die Bänke wurden vor allem für Menschen, die auf den Bus angewiesen sind oder auch Wanderer gemacht.

Die Gemeinde appelliert dabei nicht nur an die Benutzer der Bänke, sondern auch an die Autofahrer: „Schenken Sie den Plätzen mit den Mitnehmbänken kurz Ihre Aufmerksamkeit und falls Ihr Fahrziel mit dem auf der Tafel gewünschten übereinstimmt, wären ein kurzer Stopp und das Mitnehmen sehr nett. Neue Bekanntschaften und große Dankbarkeit sind Ihnen sicher!“

Wie die Resonanz der Bürger ausfiel? „Bis jetzt habe ich selbst noch keinen dort sitzen gesehen, aber sobald ich jemanden sehe, nehme ich ihn natürlich sofort mit!“, muss der Ortschef etwas schmunzeln.