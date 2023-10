Ternitz: Helmut Traper in Pension verabschiedet

Helmut Traper begann seine Tätigkeit als Pädagoge in Korneuburg, ehe er über die Hauptschule Pottschach an die Hauptschule Ternitz kam, die er seit dem Jahr 2001 geleitet hatte. In den folgenden Jahren gab es zahlreiche Meilensteine im beruflichen Leben Trapers, so wurde ein Zubau errichtet, aus der ehemaligen Hauptschule wurde die Mittelschule und mit den Realklassen wurde der Grundstein für das BORG Ternitz gelegt. Die Mittelschule Ternitz wurde unter der Leitung von Helmut Traper zu einem wichtigen Baustein in der Bildungslandschaft des gesamten Bezirks, sie beherbergt heute 17 Klassen mit vier verschiedenen Zweigen (Sport, Informatik, Kreativität und bewegte Klasse)

Bei der Verabschiedung des beliebten Pädagogen, zu der viele Kollegen und Weggefährten gekommen waren, unterstrich Schulqualitätsmanager Heinz Kerschbaumer das persönliche Engagement Trapers, der immer den Menschen in den Mittelpunkt gestellt habe, und betonte: „Du gehst in den Ruhestand als ein ganz Großer.“

SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak erinnerte sich in seiner Rede an seine Zeit als Schulstadtrat und dankte für die gute Arbeit: „Die Gemeinden stellen nur die Hülle zur Verfügung, die Pädagogen erfüllen diese erst mit Leben. Ternitz ist zu einem guten Standort geworden.“ Als Dank für die Mitgestaltung von 22 Jahren Geschichte der Stadt überreichten er und SPÖ-Schulstadtrat Michael Riedl eine Stadtchronik an Helmut Traper.

Aber auch die Pädagogen und Schüler hatten sich für den ehemaligen Direktor einiges einfallen lassen: Nach einem Volkstanz und Musikstücken folgte eine Trampolinvorführung. Danach musste Traper selbst aktiv werden und in die Turnschuhe schlüpfen. Sowohl beim Gewichtheben als auch beim Zielwerfen zeigte er sich von seiner sportlichen Seite. Dann folgten humorvolle Gesangseinlagen, bei denen im Lehrerkollegium bislang unerkannte Talente zum Vorschein kamen.

Zum Abschluss sang ein Lehrer- und Schülerchor für den sichtlich bewegten Helmut Traper „We wish you well“.