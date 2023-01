Neunkirchen: City-Taxi sorgt für Diskussion

Citytaxi gegen Anrufsammeltaxi? Zwei Projekte, zwei Initiatoren, aber mit einem ähnlichen Beweggrund: einer Ergänzung zum öffentlichen Verkehr. Die eine für einen engeren Personenkreis, die andere an ein breiteres Adressatenfeld.

Günther Kautz: „Gab bereits viel positives Feedback!“ Foto: zVg

Weiter und nahezu startklar ist bereits die SPÖ mit ihrem Vorhaben. Bereits am 1. Februar ist es dort soweit: Wie berichtet, startet an diesem Tag die SPÖ ihr „City Taxi“-Projekt, das Neunkirchner, die über 65 oder aus gesundheitlichen Gründen schlecht zu Fuß sind, nutzen können. Das erste Echo seit Bekanntwerden ist laut Stadtrat Günther Kautz jedenfalls überwältigend: „Es gab bereits viel positives Feedback. Die Leute erkundigen sich bereits, wie alles genau funktioniert“, freut er sich. Gegen den Vorwurf eines Alleinganges wehrt er sich aber: „Das ist es nicht. Es ist unser eigenes Projekt und die Gemeinde hätte die Chance gehabt, es auch umzusetzen. Wir sind aber gerne bereit, unsere Erfahrungen weiter zu geben!“

Gleichzeitig arbeitet die Stadtgemeinde an ihrem Anrufsammeltaxi-Projekt, für das in der letzten Gemeinderatssitzung der Grundstein gelegt wurde. Ohne die Stimmen der SPÖ. Zu wenig zielgerichtet und zu teuer, kritisierte man damals.

„Anrufsammeltaxi ist etwas völlig anderes!“

Bei den Verantwortlichen betont man, dass es sich dabei aber um ein völlig anderes Projekt als jenem der SPÖ handeln würde. „Ein Anrufsammeltaxi ist etwas völlig anderes als eine Subvention von Taxifahrten“, so Grüne-Vizebürgermeister Johann Gansterer. Zielgruppe sind alle Bevölkerungsgruppen und Altersgruppen. „Zum Beispiel auch Jugendliche, die von zu Hause zum Sportverein, in die Musikschule oder zu Freizeitaktivitäten fahren. Oder zum Beispiel alle, die mit dem Zug oder mit einer Buslinie nach Neunkirchen kommen, und etwa zum Handelsgebiet am ,Spitz‘ oder auch in die Innenstadt möchten. Besucher und Gäste, die zum Beispiel vom Bahnhof in weiter entfernte Siedlungen wie die Au oder Gartenstadt möchten“, ergänzt der Vizebürgermeister.

Johann Gansterer: „Die Kosten sind der normale VOR-Tarif.“ Foto: zVg

Das City-Anrufsammeltaxi soll im Verkehrsverbund, auf der Homepage und in der App aufscheinen. Die Buchung erfolgt über die Buchungsplattform via App oder Telefon. Gansterer: „Es ist günstig – Kosten sind der normale Tarif des Verkehrsverbund Ostregion für eine Einzelfahrt, daneben gilt das Klimaticket, Monatskarten des VOR etc.“ Man wolle damit auch bewusst keine Konkurrenz zu Taxiunternehmen sein, deshalb gebe es auch keine direkten Fahrten von Adresse zu Adresse, sondern die Kunden werden bei Sammelpunkten mitgenommen.

Die notwendigen Ausschreibungen dafür hat der Verkehrsverbund Ostregion in der Vorwoche gestartet. Laut Zeitplan soll das Projekt im Herbst des heurigen Jahres gestartet werden.

Herbert Osterbauer: „Idee der Erweiterung mitnehmen.“ Foto: zVg

Unterdessen wurden auch Stimmen, etwa von der FPÖ St. Egyden laut, das Projekt des Anrufsammeltaxis auch auf die Umlandsgemeinden von Neunkirchen auszuweiten. „Eine Idee, die sich nicht schlecht anhört, das könnte nicht schaden“, möchte auch ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer die Anregung aufnehmen und weiter verfolgen.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.