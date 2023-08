Neunkirchner Billa-Filiale in der Raiffeisenstraße wird „geprüft“

Blätterstraße, Panoramapark, Raiffeisenstraße – drei „Billa“-Filialen zählt die Stadtgemeinde aktuell, dazu kommt der „Billa Plus“-Markt im Bereich „Am Spitz“. Die Gerüchte, dass mit der geplanten Errichtung neuer Märkte an der B 17 jener Standort in der Raiffeisenstraße schließen könnte, halten sich hartnäckig. Seitens des „Rewe“-Konzerns bestätigt man nun entsprechende Überlegungen – der Standort werde „derzeit geprüft“, heißt es in einer schriftlichen Anfragebeantwortung an die NÖN.

In der „überwiegenden Anzahl aller Standorte“ schaffe man es, „Lösungen zu finden, mit denen alle gut leben können: die Gemeinden, deren Bewohner:innen – und auch wir als Unternehmen im Rahmen unserer wirtschaftlichen Tätigkeit“, heißt es in dem Statement weiter. Leider könne es vorkommen, „dass einzelne Märkte die genannten Anforderungen nicht mehr erfüllen“ – eben das werde am Standort in der Raiffeisenstraße, direkt gegenüber dem „Spar“-Markt Steinberger, derzeit evaluiert, heißt es.

An der B 17 – im Bereich des Zirkusplatzes – sollen Filialen von „Billa“, „Bipa“ und „Penny“ entstehen. Wann die Bauarbeiten dafür starten sollen, ist aktuell aber noch nicht klar.