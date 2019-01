Die NÖ Bergbahnen-Beteiligungsgesellschaft ist eine Tochter der Wirtschaftsagentur ecoplus und betreibt fünf Skigebiete im Bundesland. Zu den in der NÖ-BBG zusammengefassten Skigebieten zählen neben der Schischaukel auch die Annaberger Lifte, das Familienskiland St. Corona am Wechsel sowie das Hochkar und die Ötscherlifte in Lackenhof am Ötscher.