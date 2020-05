Mit gleich drei Mandaten schaffte die neue Bürgerliste „Mönichkirchen neu denken“ am 26. Jänner den Sprung ins Ortsparlament. Dass sie bei der Wahl des Prüfungsausschusses nicht zum Zug kam, stößt Gemeinderätin Marion Rois und ihrem Team nach wie vor sauer auf. Schon kurz nach der Sitzung gab es Kritik, dass kein Mitglied ihrer Fraktion in dem Gremium vertreten ist – nun brachte „MöNDe“ eine Anfechtung der Wahl des Prüfungsausschusses bei der Wahlbehörde ein. Das entsprechende Schreiben liegt der NÖN vor.

MöNDe Gemeinderätin Marion Rois (MöNDe) missfällt die Wahl.

Kritisiert wird darin unter anderem auch, dass sich im Rahmen der konstituierenden Sitzung „zahlreiche Unstimmigkeiten und Ungenauigkeiten“ ergeben hätten: So bemängelt man, dass während der Sitzung etwa nie nach Gegenstimmen oder Stimmenthaltungen gefragt worden wäre. Hauptkritik für die Liste bleibt aber der Prüfungsausschuss und die Tatsache, dass dort keiner der drei vertreten ist. „Die drei Mandate zeigen eindeutig, dass die Wähler einen Wechsel in der Aufgabenteilung im Gemeinderat wünschen“, heißt es in dem Schreiben etwa. Die ÖVP ignoriere den Wählerwillen und lege „nach Gutdünken fest“, wer in den Ausschuss gewählt werden könne, so Rois und ihr Team.

Ortschef: „Haben völlig korrekt gehandelt!“

Bei der Bezirks-ÖVP verweist man darauf, dass der ÖVP – aufgrund des Wahlergebnisses – alle drei Mandate in dem Ausschuss zugestanden wären. Trotzdem hätte man auf einen Sitz verzichtet und einen erfahrenen SPÖ-Gemeinderat dafür nominiert. „Die Liste muss lernen, demokratische Prozesse zu akzeptieren. Wir haben völlig korrekt gehandelt“, hält ÖVP-Bürgermeister Andreas Graf fest. Und auch SPÖ-Gemeinderat Martin Haas, der als nicht der Bürgermeisterpartei angehörender Mandatar gleichzeitig den Vorsitz im Prüfungsausschuss innehat, kann die Aufregung nicht nachvollziehen: „Eine neue Partei hat eben nicht so viel Erfahrung. Dass der Bürgermeister jemandem die Stelle anbietet, der das schon gemacht hat, ist logisch“, meint Haas.

Bezirks-SP Martin Haas (SPÖ) ist Obmann des Ausschusses.

Bei der Bezirkshauptmannschaft heißt es auf NÖN-Anfrage, dass es bezüglich der Anfechtung noch keine Entscheidung gebe. Die Bezirkswahlbehörde sei noch nicht zusammengetreten, was nicht zuletzt auch mit der Corona-Pandemie zusammenhänge, so die Begründung.