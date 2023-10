Drittes Gastro-Projekt: Neuer Pächter für Alpengasthof „Enzian“

Aller guten Lokale sind drei: Frei nach diesem Motto hat Markus Steffen mit Monatsbeginn ein neues gastronomisches Projekt in Mönichkirchen gestartet. Neben der „StoaAlm“ bei der Bergstation der Panorama-Sesselbahn hat der 43-Jährige im Frühjahr das frühere „Flo und Co“ (heute: „Kulinaria“) gepachtet, seit Anfang Oktober ist er nun auch Chef im Traditionsbetrieb „Enzian“ auf 1.200 Metern Seehöhe. Zuletzt wurde es von der Familie Reithofer geführt. An seiner Seite steht nicht nur seine Frau Jeanette, sondern auch das bisher dort tätige Team.

„Natürlich ist das eine zeitliche Herausforderung“, sagt Steffen über das dreifache Engagement, „aber dadurch, dass die Lokale so dicht nebeneinander liegen, ist das kein großes Problem.“ Dazu kommt, dass der zuvor vorwiegend im Burgenland tätige Gastronom mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt nach Mönichkirchen verlegt hat. „Unser Bestreben ist es, den Betrieb hier bestmöglich fortzuführen - mit dem bewährten Team an unserer Seite“, so Steffen.

Speisekarte wurde „aufgepeppt“

Der Betrieb umfasst nicht nur einen großzügigen Gastronomiebereich mit 185 Sitzplätze in- sowie 120 outdoor, sondern auch 17 Zimmer mit insgesamt 48 Betten. Dazu kommen ein Spa-Bereich, ein Campingplatz sowie ein großer Kinderspielplatz. Die Speisekarte hat Steffen verändert, sie sei „ein wenig kürzer und knackiger“ geworden: „Die Karte wurde ein wenig aufgepeppt, es sind Wildgerichte dazugekommen und auch die Angebote für die Kinder haben wir verändert - ganz bewusst, schließlich sind wir auch ein Kinderhotel“, sagt der Neo-Pächter.

Markus Steffen mit Jeanette und seinem Team Barbara, Heidi, Maria und Balacs sowie Vizebürgermeister Martin Tauchner (ÖVP) aus Mönichkirchen. Foto: Philipp Grabner

Ähnlich wie im „Kulinaria“ bei der Talstation, wo es mit den Pizza- oder Burger-Tagen zeitlich begrenzte Schwerpunkte gibt, will Steffen auch die „Enzian“-Gäste immer wieder überraschen: „Außerdem richten wir gerne Hochzeiten oder andere diverse Feiern aus“, ergänzt der 43-Jährige. Und im November warten bereits die „Gans wilden Tage“.

Personalprobleme sieht Steffen derzeit nicht, sagt er auf Nachfrage: „Das große Glück ist, dass wir das bereits eingespielte Personal hier übernehmen und ich in der Branche generell viele Kontakte habe." Wichtig sei ihm, das „familiäre Flair“ zu erhalten.

Vorerst ist der Betrieb täglich geöffnet, mehr Informationen über das Lokal „Enzian“, das auch den bewährten Namen behalten wird, online unter: www.enzianwirt.at