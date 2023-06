Mönichkirchen Eröffnung: „Wexl Trails“ sind um neue Attraktion reicher

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eröffnete gemeinsam mit Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), "Wexl Arena"-Geschäftsführer Karl Morgenbesser, Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz und den Bürgermeistern Andi Graf und Willi Fuchs (beide ÖVP) den "Haller Trail". Foto: Stefan Wallner

D ie „Wexl Trails“ sind um eine Attraktion reicher: Am Freitagnachmittag wurde der neue, knapp zwei Kilometer lange „Haller Trail“ (vom Haller Haus zur Mönichkirchner Schwaig) feierlich eröffnet. Aktuell umfassen die „Wexl Trails“ den Trailpark, einen Mini-Bike-Park sowie Panorama-Trails in der Schwaigenlandschaft am Wechsel.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die gemeinsam mit Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) an der Eröffnung teilnahm, lobte die „Wexl Trails“ als „touristisches Vorzeigeprojekt in Niederösterreich“. Gemeinsam mit der „Wexl Arena“ habe St. Corona mit den umliegenden Gemeinden ein Angebot geschaffen, „das ein ganzjähriges Bergerlebnis ermöglicht und wertvolle Impulse für die regionalen Unternehmen bringt und Arbeitsplätze schafft“, würdigte Mikl-Leitner. Ähnlich äußerte sich Mönichkirchens Bürgermeister Andreas Graf (ÖVP), Obmann der Erlebnisregion Wechselland: „Die Menschen in der Region sehen die ,Wexl Trails‘ mittlerweile als Teil ihrer Identität.“ Jährlich besuchen knapp 50.000 Gäste die „Wexl Trails“, rund die Hälfte kommt aus der näheren Umgebung. Geöffnet sind die „Wexl Trails“ von 15. Mai bis 1. November täglich, in der Vor- und Nachsaison an Wochenenden. Aktuell wird an der Anbindung der Steiermark beziehungsweise der Entwicklung eines Trailnetzes auf der steirischen Wechselseite gearbeitet. Noch im heurigen Jahr soll der Hochwechsel-Kammtrail vom Wetterkoglerhaus zur Vorauer Schwaig errichtet werden.