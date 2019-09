Grüne befürchten "Massivausbau" nach Parkplatzprojekt .

Grüne-Landessprecherin Helga Krismer befürchtet einen Ausbau des Skigebietes in Mönichkirchen und kündigt entsprechende Anfragen an ÖVP-Regierungsmitglieder in NÖ an. ÖVP-Bezirksparteichef Hermann Hauer: "Ein Ausbau ist nicht geplant!"