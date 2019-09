Am Sonntagnachmittag eilten die Feuerwehren Mönichkirchen und Aspang zu einem Unfall nach Mönichkirchen/Tauchen, bei dem es Verletzte gab.

Ein mit zwei Personen besetzter Pkw war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, hatte mehrere Sträucher gerammt und war in Folge frontal gegen einen Baum geprallt. "Während der Lenker beim Eintreffen der Feuerwehr Mönichkirchen bereits außerhalb des Fahrzeugs war, befand sich die Beifahrerin noch im Wageninneren und klagte über Schmerzen", berichtete die Feuerwehr-Plattform "Einsatzdoku" in einer Aussendung.

Um dem Notarzt einen Zugang zu schaffen, entfernten die Florianis mittels Kettensäge kleinere Bäume und Sträucher. Nach der Erstversorgung im Fahrzeug wurde die Frau aus dem Fahrzeug befreit und vom Roten Kreuz unter Notarztbegleitung ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Der Lenker blieb unverletzt.

Neben der Feuerwehr Mönichkirchen stand eine Streife der Polizei, das NEF und ein RTW des RK Aspang sowie ein RTW des SMD Aspang/Mönichkirchen im Einsatz.