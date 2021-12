Panoramabahn: Defekt sorgt für holprigen Start

So hatte sich das Team der „Erlebnisalm Mönichkirchen“ (früher: Schischaukel) den Start in die heurige Wintersaison wohl nicht vorgestellt. Wollte man den Betrieb am 8. Dezember ursprünglich mit allen Anlagen und Pisten aufnehmen, trat ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt ein technischer Defekt bei der Panoramabahn auf der Marienseer Seite auf. Dass Gäste vorübergehend auf die Möglichkeit, den Lift zu nutzen, verzichten mussten, sorgte für einige Kritik – auf der Plattform Facebook ebenso wie in Form von E-Mails an die NÖN.

Sauer stieß den Gästen vorwiegend die aus ihrer Sicht mangelnde Kommunikation auf. „Überall“ sei zu lesen gewesen, dass sämtliche Lifte offen seien, schreibt etwa ein Gast im Forum des Skigebietes. „Nichts war abgesperrt, niemand hat etwas davon gesagt. Sogar ein Mitarbeiter, der mit dem Schneemobil einen Meter an uns vorbei ist und Augenkontakt hatte, hat uns nichts davon gesagt“, meint der Gast – und wird darin in etlichen weiteren Kommentaren unterstützt. Ein NÖN-Leser kritisiert zudem, dass lediglich 85 Prozent der Liftkarte zurückgezahlt worden wären – „da wir ja einmal nach Mariensee hinunterfuhren“, so die Begründung.

Kaputtes Sicherheitsbauteil entpuppte sich als Grund

Beim Team der „Erlebnisalm“ heißt es auf NÖN-Anfrage, dass der Lift bei den Vorbereitungsarbeiten sowie am Mittwoch um 8 Uhr noch funktioniert habe. „Danach haben die Mitarbeiter die Einstiegstelle und den Zugang zur Kassa vorbereitet. Gegen 8.30 Uhr wollten wir den Lift starten, aber es funktionierte leider nicht“, schildert „Erlebnisalm“-Geschäftsführer Gerald Gabauer.

Betriebsleiter und Hauselektriker seien „sofort zur Anlage geeilt“, um die Ursache festzustellen. „Wir sind davon ausgegangen, dass eventuell eine der unzähligen Sicherungen durch eine mögliche Überspannung der Beschneiungsanlage von der nächtlichen Beschneiung gefallen ist, und wir den Fehler rasch lokalisieren und beheben können“, so Gabauer weiter. Der tatsächliche Grund sei schließlich gegen 11 Uhr festgestanden: Ein elektronisches Sicherheitsbauteil war kaputt gegangen.

„Aufgrund der Entfernung hat es dann leider bis in die späten Abendstunden gedauert, bis die Panoramabahn wieder in Betrieb genommen werden konnte“ Gerald Gabauer

„Wir haben uns dann sofort österreichweit auf die Suche eines Ersatzteils gemacht und sind in Passau fündig geworden. Aufgrund der Entfernung hat es dann leider bis in die späten Abendstunden gedauert, bis die Panoramabahn wieder in Betrieb genommen werden konnte“, so Gabauer. Die Info, dass die Anlage ausgefallen war, habe man zu Mittag online aktualisiert. „Deshalb nicht früher, weil wir der Meinung waren, die Anlage wieder in Gang zu bringen.“

Seit Donnerstag ist die Anlage nun wieder ganz normal in Betrieb – auf Facebook hatte sich das Team zu diesem Zeitpunkt bei den Betroffenen „für die Unannehmlichkeiten“ entschuldigt.