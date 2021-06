Die heurige Wintersaison war wie keine andere – auch für das Team der Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee. Trotzdem durfte sich das Team rund um Geschäftsführer Gerald Gabauer über etliche Auszeichnungen im Rahmen des internationalen „Skiareatests“ freuen – vergeben wurden die Awards und Gütesiegel heuer in Rattenberg in Tirol.

Geehrt wurden Gabauer und Mannschaft für die Pistenqualität und die dazugehörigen Sicherheitsvorkehrungen der 13,5 Pistenkilometer – die Schischaukel erhielt das „Internationale Pistengütesiegel in Doppelgold“. Einen Medaillenregen gab es auch für die Corona-bedingt völlig neu geregelte Zufahrt ins Skigebiet und die aufgestellten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen: Gabauer und Co durften den „Award für Ideen und Umsetzung“ und die „Covid-19-Sicherheitstrophy“ entgegennehmen. Der Geschäftsführer verweist dabei auch auf die Initiative „Sicher rausgehen in Niederösterreich“, die mit dem „Special Award“ prämiert wurde.