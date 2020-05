Die Gemeinderäte der Volkspartei Mönichkirchen spendeten mit ihren Fraktionsbeiträgen 1.000 Bäume für den Gemeindewald.

Unter fachlich-forstlicher Beratung von Martin Riegler und unter Einhaltung der geltenden Corona-Maßnahmen wurden diese nun gepflanzt, wie die Partei in einer Aussendung bekannt gab. "So kann man sagen, dass für jeden Bürger und jede Bürgerin von Mönichkirchen ein Baum gepflanzt wurde", so Gemeinderätin Petra Schwarz.

Brachliegende Flächen wurden dazu verwendet, um zusätzlich

den Baumbestand zu erhöhen.