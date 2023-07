Neues Lokal „Kulinaria“ will nicht nur Touristen bedienen

Viel mehr als „nur“ eine Einkehr für Touristinnen und Touristen sein - das ist das erklärte Ziel von Gastronom Markus Steffen und seiner Frau Jeanette. Sie haben das bisher als „Flo und Co“ bekannte Lokal bei der Talstation der Vierer-Sesselbahn in Mönichkirchen von Florian Reithofer gepachtet, der den elterlichen Betrieb auf der Schwaig übernommen hat. Die ersten Wochen im „Kulinaria“, wie die neue Einkehrmöglichkeit direkt am Parkplatz nun heißt, liefen jedenfalls schon „vielversprechend“, sagt der neue Betreiber.

Mangelnde Gastronomie-Erfahrung ist beim neuen Betreiber jedenfalls Fehlanzeige. Seit gut zehn Jahren in der Branche tätig, führt Steffen aktuell noch den „Rathauskeller“ in Oberwart und - sehr nahe am neuesten Betätigungsfeld in Mönichkirchen - die „StoaAlm“ bei der Bergstation der Panorama-Sesselbahn. „Ich hatte den Standort hier eigentlich gar nicht am Schirm, bis mich der ,Flo' vom ,Enzian' darauf angesprochen hat“, erklärt der 43-Jährige, wie der Deal zustande kam. Schließlich habe dann aber alles gepasst: „Ich habe zuvor ein Lokal im Südburgenland zugesperrt und habe das hier als sehr gute Option, vor allem auch für den Winter, gesehen“, erzählt der Vierfachpapa.

Die Terrasse bietet einen einzigartigen Panoramablick. Foto: Philipp Grabner

Ansprechen will Steffen, der selbst als Koch hinter dem Herd steht, ausdrücklich nicht nur die Skischaukel-Gäste, sondern vor allem auch die Mönichkirchner Bevölkerung. „Im Ort gibt es eigentlich keinen Treffpunkt mehr, wo man nach 18 Uhr einkehren kann - nun ist das wieder der Fall“, freut sich Steffen, dass das seit der Eröffnung auch schon wertgeschätzt wird. Auf der Speisekarte stehen „traditionelle bis internationale Speisen“, auch „gut sortierte Weine“ werden geführt. „Wir werden regelmäßig auch Schwerpunkte setzen“, kündigt Steffen an - und verweist auf die soeben angelaufenen „Italienischen Tage“, die noch bis 30. Juli andauern.

Im Herbst erwartet die Gäste dann jedenfalls eine Wildwoche - denn Steffen ist selbst Jäger. „Was ich selbst mit meinen Leuten schieße, kann man dann verkosten.“ Das Lokal selbst hat der Gastronom großzügig umgestaltet. „Wir haben eine neue Bar und neue Möbel. Und damit verbunden haben wir auch die Installationen erneuert“, erzählt er. Neben Mehlspeisen, Kaffeespezialitäten und Torten gibt es - gerade richtig für die Jahreszeit - auch Soft-Eis. Mehr Informationen zum Lokal gibt es online unter www.kulinaria.at