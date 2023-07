Neues Projekt: Künstler Christof Seiser eröffnet eigenes Museum

Der Großvater war Kustos in einem, der Vater wuchs in einem auf – und auch Christof Seiser war vom Zauber eines Museums von klein auf fasziniert. „Das hat mir immer getaugt“, sagt der Künstler. Mit der Eröffnung seines eigenen Museums hat sich der Mönichkirchner nun einen Traum erfüllt. „So wie Museums- und Schlossführer das tun, kann ich anderen Geschichten erzählen – da fühl' ich mich wohl!“

Mit 5. Juli hat das Museum, das sich direkt neben Seisers Atelier „Bergluft“ auf 1.000 Metern Seehöhe befindet, den Betrieb aufgenommen. Den Namen „Schiff legt ab“ haben die Räumlichkeiten aufgrund des Haus-Spitzes erhalten, fertig eingerichtet sind sie noch nicht: „Ich habe mal mit dem begonnen, was ich habe – am Ende soll jedes Fenster ein eigenes Thema bekommen“, spricht Seiser von einem „Jahrzehnteprojekt“, für das er sogar einen eigenen Verein aus der Taufe gehoben hat. Denn fixe Eintrittspreise gibt es nicht: Seiser ersucht nach den Führungen, die er selbst macht, um freie Spenden. „Wer das Projekt darüber hinaus unterstützen will, kann dem Verein beitreten und dazu beitragen, dass ich meine Pläne verwirklichen kann“, erklärt der Künstler.

Von den „Topfköpfen“ bis zum „1000 Hügel-Schach“

Zu sehen ist im „Schiff legt ab“ jedenfalls ein Potpourri aus Seisers Werken: Die „Topfköpfe“ aus Holz, die zuletzt sogar Kabarettist Herbert Steinböck für sein Bühnenbild wählte, sind auf den zwei Etagen ebenso zu finden, wie Skulpturen und Malereien. Im Zentrum eines Raumes hat auch Seisers bisher arbeitsintensivstes Werk, das „1000 Hügel-Schach“, einen Platz gefunden. Gefertigt aus Linden-, Tannen-, Nuss- und Eschenholz, benötigte der Künstler 1.920 Arbeitsstunden bis zur Fertigstellung. Die Besonderheit des Werks liegt in den Details: Eisstanitzeln (statt der Türme) symbolisieren den „Eisgreissler“, Bierkrüge das „Schwarzbräu“. Und auch der Traditionsbetrieb F/List aus Thomasberg (und der jährliche Feistritztallauf), die Sommerrodelbahn „Corona Coaster“ sowie die „Wexl Trails“ sind Teil des einzigartigen Schachbretts.

Leader-Geschäftsführer Franz Piribauer und Regionsbetreuerin Patrizia Ehrenböck („Wiener Alpen“) zählten zu den ersten Gästen im Museum. Foto: Philipp Grabner

Neben seinen eigenen Werken stellt Seiser im „Schiff legt ab“ auch Arbeiten von Künstlerkolleginnen und -kollegen aus, aktuell etwa von der Ternitzer Textilkünstlerin Christa Cebis. „Außerdem sollen von Zeit zu Zeit Lesungen oder Matineen stattfinden, neben den regelmäßigen Führungen“, so Seiser über seine Zukunftspläne.

Vorerst finden die rund zweistündigen Führungen durch das Museum samstags um 15 Uhr und sonntags um 11 Uhr statt. „Ich freue mich jederzeit auch über Gruppen oder Schulklassen“ so Seiser, der jedenfalls um Voranmeldung ersucht. An den Museumsführungen teilnehmen können maximal 15 Personen.

Informationen und Kontakt: 0664/4044620 bzw. per E-Mail: pipof@aon.at