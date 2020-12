Bereits seit zwei Jahren beteiligen sich die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Mönichkirchen an der landesweiten Kampagne „Mission Energie-Checker“. Im Fokus der Aktion steht dabei der achtsame Energie mit Energie. Während die Gemeinde gemeinsam mit der Energieberatung NÖ Einsparpotentiale bei Wärme-, Strom- und Wasserverbrauch erarbeitete, bemühten sich die Schulkids, Energiefresser und unnötigen Energieverbrauch aufzuspüren.

Für das heurige Schuljahr liegt der Schwerpunkt auf der optimalen Temperatur in der Klasse. Dazu wurden von der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ digitale Thermometer für die Klassenräume der VS, Plakate sowie Unterrichtsmaterialen an ÖVP-Energiegemeinderätin Petra Schwarz sowie Schulleiterin Eva Maria Leitner-Glanz übergeben. „Mit den neuen Thermometern können die Kinder die Temperatur in der Klasse beobachten und mithelfen, dass Klassenräume im Winter nicht überheizt und somit die richtige Wohlfühltemperatur haben“, heißt es seitens der Energie- und Umweltagentur NÖ.