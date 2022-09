Waldpädagogin Anna Müllner: Mit der Lupe durch den Wald

Ein sanftes Lächeln, die Stimme ruhig und angenehm, ein klarer, sicherer Blick. Anna Maria Müllner strahlt aus, wie achtsamer Umgang mit der Natur uns Menschen formen kann: Ihre Natürlichkeit, ihre Authentizität und ihre Empathie begeistern auch andere.

Sie nimmt einen mit: aus dem Alltagsterminstress in die Stille und die Ruhe ihres Lebensmittelpunktes. Während sie von ihrer Passion erzählt, spazieren wir in den Wald, links und rechts blüht es, die Vögel zwitschern, es riecht nach Gras, Blättern und Holz. Die 24-jährige Mönichkirchnerin gehört zu den jüngsten Waldpädagoginnen Österreichs. Die Ausbildung zur „Natur- und Landschaftsvermittlerin“ hat sie vor kurzem beim LFI (Ländliches Fortbildungsinstitut) in der Steiermark abgeschlossen. Mit ihrer Ausbildung will sie die Naturverbundenheit in den Menschen wecken.

„Jeder Baum ist wertvoll!“

„Ich bin jeden Tag im Wald, in der Natur“, erzählt Müllner von ihrer beruflichen Leidenschaft, die zu einer Lebenseinstellung geworden ist, „ich sehe die Veränderungen, bin mitgerissen und fasziniert von der Natur und vom Wald.“ Diese Begeisterung gibt sie als Leiterin des „Hamari“-Kletterparks und bei Waldexpeditionen an Kinder und Erwachsene weiter. „Wie schafft man es, die Menschen mitzureißen?“ Diese Frage hat die frischgebackene Waldpädagogin für sich und ihr Team gelöst.

Negativbilder wie das vom „einsamen Eisbären auf der Scholle“, lösen eine gewisse Ohnmacht aus und berühren meist nur kurze Zeit, ist sie überzeugt und setzt auf ein anderes Konzept: Mit zahlreichen anschaulichen Beispielen, Spielen und Natur zum Angreifen geht sie mit ihren Kursteilnehmern mit der Lupe und viel Achtsamkeit auf eine Reise durch den Wald. So will sie die Sinne schärfen und die Verbundenheit mit der Natur stärken.

Die Sinne schärfen auf einer Reise durch den Wald

Wer Interesse an einer Waldexpedition mit spannenden Naturerlebnissen im Wechselgebiet hat, hat in den Herbstferien wieder die Gelegenheit dazu: Die nächsten Waldexpeditionen werden vom 26. bis 28. und vom 28. bis 30. Oktober stattfinden.

Mehr Informationen unter www.wieneralpen.at

