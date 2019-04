„Die Skischaukel zieht in Spitzenzeiten bis zu 3.000 Besucher am Tag an. Diese touristische Erfolgsgeschichte macht entsprechende Infrastrukturmaßnahmen erforderlich. Der Gemeinderat hat daher bereits zweimal mit großer Mehrheit den erforderlichen Bau eines neuen Parkplatzes bei der Bergbahn beschlossen. Dieser ist gerade für die Sicherheit der Gäste unverzichtbar, denn in vergangenen Wintern ist es aufgrund des Parkplatzmangels vermehrt zu Situationen gekommen, in denen manche Straßenzüge derart verparkt waren, dass es zum Teil Behinderungen von Einsatzfahrzeugen bzw. gefährliche Begegnungen mit Kindern im Fließverkehr gab.“

Hermann Hauer (ÖVP).

„Wir haben uns in der Fraktion sehr gut überlegt, ob wir zustimmen oder nicht, haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Am Schluss haben wir dann aber die Argumente abgewogen und gegen den Antrag gestimmt. Von der Finanzierbarkeit ist die nun präsentierte Lösung sicher die Günstigste und die angebotenen Alternativen sind definitiv zu teuer. Im Zweifel haben wir uns daher für den Wirtschaftsstandort ausgesprochen, welcher uns natürlich schon sehr wichtig ist.“

Christian Samwald (SPÖ).

„Die Skischaukel Mönichkirchen zieht in Spitzenzeiten 3.000 Besucher täglich an. Aufgrund von zu wenigen Parkmöglichkeiten für die Besucher und der damit oftmals zugeparkten Zufahrtsstraßen ist der Ausbau auch aus Sicherheitsgründen für die Zufahrt der Einsatzfahrzeuge notwendig. Um ein beliebtes Tourismusziel – oft für Familien und Kinder – attraktiv zu halten, sind auch genügend Parkmöglichkeiten für die Besucher notwendig.“

Jürgen Handler (FPÖ).