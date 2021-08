Kraft, Geschick und Intelligenz sind gefragt, wenn sich am 16. Oktober Österreichs Maurer erstmals in einem besonderen Fünfkampf in der Wiener Neustädter Arena Nova messen. Hinter der Idee stecken mit dem Marketingexperten Wilfried Lechner sowie dem Autor, Coach und ehemaligen Lehrer Alexander Pürzel übrigens zwei Personen aus dem Bezirk Neunkirchen.

Veranstaltet wird der Wettbewerb von der Firma Wienerberger, wo Lechner seit fünf Jahren für das Marketing verantwortlich zeichnet. „Als Ziegelproduzent wollen wir den Stellenwert des Maurerberufes ein wenig aufpolieren und dem Beruf jene Rolle und Aufmerksamkeit zukommen lassen, den er verdient. Denn es ist nicht nur eine schwere und anstrengende, sondern auch geistig herausfordernde Arbeit, bei der oft rasche und effiziente Lösungen gefragt sind“, erklärt der 46–jährige Pittener im Gespräch mit der NÖN, die auch exklusiver Medienpartner des Events sein wird.

Um die entsprechendenDisziplinen zu entwickeln, in denen natürlich der Wienerberger-Ziegel eine tragende Rolle spielt, hat sich Lechner keinen geringeren als Österreichs Kraftexperten Nummer Eins, den Mollramer Alexander Pürzel als Berater und Werbe-Testimonial gesucht. Abgelichtet hat die Kampagne übrigens mit Fotograf Martin Wieland ein weiterer Neunkirchner. Der 37-jährige Pürzel, der neun Jahre am BORG in Wiener Neustadt Geschichte und Turnen unterrichtete, bevor er sich als Autor und Coach selbstständig machte, stehe für Lechner „für intelligente Kraft“.

Fünf kreative Disziplinen

Pürzel war sofort Feuer und Flamme von der Idee und so werden sich 50 Maurer und Lehrlinge in den Disziplinen „Stessn“ (ein Ziegel wird einarmig aus dem Stand geworfen), „Trogn“ (Schwere Baumaterialien müssen getragen werden), „Hoitn“ (ein Ziegel muss so lange wie möglich vor dem Körper gehalten werden), „Stemman“ (Fässer werden in die Höhe gestemmt) und „Überroschung“ (erfahren die Teilnehmer erst vor Ort) messen.

„Das wird eine ganz interessante Sache, denn wir müssen die Schwierigkeit der einzelnen Bewerbe so skalieren, dass es nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwer wird. Im Prinzip kann aber jeder teilnehmen und es ist ja auch möglich, die Übungen im Vorfeld zu trainieren“, erklärt Kraftexperte Pürzel die besonderen Herausforderungen.

Anmeldungen sind für Maurer noch bis 15. September unter www.wienerberger.at/m5k möglich. Einzige Voraussetzung ist, dass der Maurerberuf aktiv ausgeübt wird. Auf die Gewinner warten neben eigens kreierten Trophäen tolle Preise von Engelbert Strauss. Aufgrund der Corona-Situation ist die Veranstaltung nicht öffentlich, NÖN-Leser können aber im Rahmen eines Gewinnspiels zu Tickets kommen. Insgesamt werden 5x2 Karten verlost. Einfach eine Mail an redaktion.neunkirchen@noen.at mit dem Betreff „Maurerfünfkampf“ und den Kontaktdaten schicken.

„Wir haben vor, diese Veranstaltung künftig auch jährlich zu etablieren“, freuen sich Lechner und Pürzel auf ein Event der ganz besonderen Art.