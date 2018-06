Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Pionierarbeit der besonderen Sorte, die das Mollramer Unternehmerehepaar Jutta und Richard Schlager leistet: Seit dem Vorjahr haben sie erstmals auf einem Feld den bei uns kaum bekannten Schwarzkümmel angebaut. Die Ernte wurde zu einem hochwertigen Bioöl verarbeitet, das auch im Kampf gegen die hartnäckige Neurodermitis eingesetzt werden kann.

„Mich hat das Schwarzkümmelöl und seine Wirkung schon immer fasziniert und so sind mein Mann und ich auf die Idee gekommen, Schwarzkümmel einfach selbst anzubauen“, erinnert sich Jutta Schlager im Gespräch mit der NÖN an die Anfangsphase. Da man ja nebenbei auch eine Biolandwirtschaft und einen Hofladen betreibt, war diesbezügliche Erfahrung beim Anbau natürlich von Vorteil. Als dann die ersten Pflänzchen am Acker zwischen Mollram und Neunkirchen und nicht wie üblicherweise in Ägypten oder der Türkei gegen den Himmel schossen, war die Freude natürlich groß. 40 Liter Öl konnten aus der ersten Ernte gewonnen werden.

Hautkrankheit mit Öl in Schranken gewiesen

Nachdem dem Gewürz auch Stärkung des Immunsystems und heilende Wirkung im Kampf gegen Allergien und Neurodermitis nachgesagt wird, kam ihre Freundin Petra Payrits, die seit 2010 die Mollramer Seifenmanufaktur betreibt, ins Spiel: „Eine meiner Töchter leidet an Neurodermitis und nachdem wir nicht unbedingt Fans von Cortison sind, haben wir es mit dem Öl probiert. Mit unglaublicher Wirkung: Bereits nach ein paar Tagen stellte sich eine sichtbare und spürbare Besserung ein, nach ein paar Wochen waren die entzündeten Stellen fast komplett verschwunden“, freut sich Payrits. Drei bis viermal täglich wurde das Öl dünn auf die Haut aufgetragen. Wer zusätzlich will, kann einen Teelöffel auch oral zur Unterstützung einnehmen.

Vor und nach der Behandlung mit dem Schwarzkümmelöl der Unterschied ist deutlich bemerkbar. | Feigl

Der nächste Schritt der kreativen Powerladys war nur ein logischer: Eine Schwarzkümmelölseife soll auf den Markt gebracht werden. „Derzeit sind wir noch am Tüfteln. Das Ganze ist nicht einfach, was die Konsistenz und den Geruch betrifft. Denn das Öl riecht etwas gewöhnungsbedürftig“, erklären die beiden. Aktuell wird am ersten Prototyp gearbeitet, im Herbst soll die Seife dann in Serienproduktion gehen. Bislang hat Payrits zwischen 20 und 25 Seifen sowie mehrere Badeöle- und Pulver sowie Lippenbalsam im Firmenportfolio. „Neu ist auch unser Deobalsam, eine hochwertige und alternative Möglichkeit zu Deosprays“, schwärmet sie.

Wer das Öl aber bereits jetzt ausprobieren möchte, hat auch die Möglichkeit dazu: Der Hofladen der Schlagers hat jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr geöffnet, es gibt noch Restbestände. 100 Milliliter kosten 19 Euro. Derzeit steht das Feld in der Blüte, die Vorbereitungen für die zweite Ernte laufen.