Besuch bei FF-Jugend: Mit Spiel und Spaß zur Freiwilligkeit

Die Feuerwehrjugend macht an diesem Samstagnachmittag aus der Not eine Tugend. Trotz der sommerlichen Temperaturen wird nicht auf das 14-tägige Training verzichtet – zugleich aber haben die sechs Kinder, die sich vor dem örtlichen Feuerwehrhaus eingefunden haben, gleich ein wenig Abkühlung: Beim Legen der Löschleitung wird mit einem sogenannten „Hydroschild“ gearbeitet – und während die einen Kinder die Arbeit verrichten, springen die anderen durchs kühle Nass.

Auch die Freundschaft kommt bei den Treffen nicht zu kurz: Emilia Schlager und Verena Stangl. Foto: Philipp Grabner

Gegründet im Jahr 1904, hat die kleine Feuerwehr in der Neunkirchner Katastralgemeinde seit Jänner 2016 eine eigene Jugendfeuerwehr. Das Interesse ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, erinnern sich die beiden Jugendbetreuerinnen Katharina Divoky und Stefanie Scherz zurück. Die beiden Feuerwehrfrauen, die mittlerweile dem Aktivstand angehören, führen die Aufgabe seit 2020 gemeinsam aus. „Als wir übernommen haben, waren es vier Jugendliche – jetzt sind es schon zwölf“, freut sich die 20-jährige Katharina Divoky über den großen Zulauf. Und verweist stolz auf die jüngsten Erfolge: „Heuer haben wir sogar erstmals beim Landeswettbewerb mitgemacht.“

Kümmern sich als Jugendbetreuerinnen um die 15 Mädchen und Burschen: Stefanie Scherz und Katharina Divoky. Foto: Philipp Grabner

Das Verhältnis von Mädchen zu Burschen ist in der Feuerwehrjugend übrigens akkurat ausgeglichen: Sechs Nachwuchsfeuerwehrfrauen treffen auf sechs männliche Kollegen – stets zwischen zehn und 15 Jahren. Die „Jugendstunde“ findet für gewöhnlich alle zwei Wochen am Samstagnachmittag statt. „Natürlich ist das auch wetterabhängig. Aktuell wird jedenfalls für das Fertigkeitsabzeichen im November geübt, bei dem alle antreten werden“, so Stefanie Scherz (23).

Mehr als 560 Mitglieder bei Jugendfeuerwehr

Fragt man die Mädchen und Burschen – sie sind mittlerweile ob der kühlen Dusche in Handtücher gewickelt –, warum sie bei der Jugend sind, kommen die Antworten wie aus der Pistole geschossen. „Weil es Spaß macht“ hört man ebenso wie „Weil man etwas lernt“ – und, nicht zuletzt: Auch, dass man einander trifft und Zeit miteinander verbringt, spielt eine Rolle.

Generell sind Feuerwehrjugend und Kinder-FF im Bezirk sehr gefragt: 63 Feuerwehren im Bezirk Neunkirchen haben eine eigene Jugend-FF, 561 Mitglieder (davon 177 Mädchen) zählen diese. Kinderfeuerwehren gibt es im Bezirk 16 mit insgesamt 81 Mitgliedern, davon 39 Mädchen.

In Mollram neigt sich die Jugendstunde unterdessen schon dem Ende zu. „Ist es leicht schon aus?“, lautet die Frage. „Ja“, antwortet Betreuerin Kathi Divoky, „aber du kannst auch noch ein wenig üben, wenn du willst...“