Arbeitslosigkeit erneut gesunken: Bezirk Neunkirchen Vierter im Land

Die Arbeitslosigkeit in Niederösterreich geht bereits seit 25 Monaten in Folge zurück. Die schwache Konjunktur sorgt jedoch in einigen Bundesländern bereits für einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit, der Großteil der niederösterreichischen Regionen verzeichnet dennoch weiterhin einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

Langzeitarbeitslosigkeit fast um die Hälfte gesenkt

„In Niederösterreich beträgt der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr noch minus 4,9 Prozent. Im Arbeitsmarktbezirk Neunkirchen konnte die Arbeitslosigkeit um 7,7 Prozent sowie die Langzeitarbeitslosigkeit um satte minus 46,7 Prozent gesenkt werden", so Neunkirchens AMS-Geschäftsstellenleiterin Petra Hofmann.

Von den 679 freien Stellen im Bezirk Neunkirchen, die mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden konnten, war der überwiegende Teil als Vollzeitstellen ausgeschrieben. Im heurigen Jahr haben die Berater des AMS Neunkirchen den arbeitssuchenden Kunden bereits 10.495 Vermittlungsvorschläge gemacht. Außerdem konnten insgesamt 1.419 Jobsuchende ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden.

